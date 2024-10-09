Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bosna Hersek'teMilli Eğitim Bakanı Tekin, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

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- Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bosna Hersek'te

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları çerçevesinde Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'e geldi. Bakan Tekin, başkent Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği ziyareti sırasında burada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Tekin, daha sonra şehir merkezindeki tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'yı gezerek karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Tekin, bugün Saraybosna'daki temasları çerçevesinde Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında Tekin, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak Türkiye'nin Bosna Hersek'e her anlamda yardımcı olacağını ifade etti.

IUS'taki temaslarına ilişkin olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Tekin, "20 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla Avrupa'da Türk ve Boşnak kardeşliğinin gururu bir ilim merkezi olan üniversitemiz farklı dilleri, farklı renkleri, farklı inanışları, kardeşlikle birbirine bağlayan; çok kültürlülüğün sağladığı imkanları geleceği kavramanın bir yolu olarak öğrencilere eğitim vermektedir. 50'den fazla ülkeden gelerek öğrenimine devam eden binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir köprü vazifesi görerek bizi birbirimize bağlamaktadır. Bu vesileyle yeni akademik yılın değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekin, ziyareti çerçevesinde ayrıca Maarif Vakfı Saraybosna Okulları ile Bosna Hersek Büyükelçiliği'nde de temaslarda bulundu.