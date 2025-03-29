Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da iftar programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum\'da iftar programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar.

29.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar. Mübarek ramazan gününde hoşgörünün, milli birliğin ve beraberliğin en sert biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ettiler. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum." dedi.

Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriklerini iletti.

Ramazan ayının, Ramazan Bayramı'nın, dini günlerin, milli günlerin ve milli bayramların kendileri, toplumları, milletleri için önemli günler ve değerler olduğunu ifade eden Tekin, "Bugünlerde milli birlik ve beraberliğimiz, milletimizin bir arada bulunma arzusu, gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde heyecanla kutlanıyor." diye konuştu.

Tekin, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan günlerde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İşte şu anda böyle bir dönemde yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Dünyada Gazze'den tutun Myanmar'a kadar Türkiye'nin desteğini ve yardımını bekleyen milyonlarca Müslüman var. Böyle bir ortamda milli birliğimizin hem bize hem ümmete maksimum faydasının olacağı bir dönemde bizler maalesef içeride bu milli birlik ve beraberlik duygusunu sabote eden bölücü, ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir siyasetle karşı karşıyayız."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ramazan ayının başında okullara bir yazı gönderdiklerini hatırlatan Tekin, okullarda milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek ve bunu gelecek kuşaklara aksettirecek etkinlikler yapılmasını söylediklerini belirtti.

Tekin, ayrıştırıcı dil kullanan siyasi partinin temsilcilerinin o gün kendilerine itiraz ettiğini anlatarak, "Ben de bir karşı cümle kurdum ve dedim ki siz bize cadılar bayramını yasakladığımız gün de itiraz etmiştiniz. Biz cadılar bayramını yasakladığımız için itiraz ediyorsunuz. Niye 'cadılar bayramını yasaklıyorsunuz' diye itiraz ediyorsunuz? Biz ramazanla ilgili genelge gönderiyoruz yine itiraz ediyorsunuz. Siz kimden yanasınız, milletten yana mısınız, milleti ayrıştırmak ve bölüştürmekten mi yanasınız? Bunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar. Mübarek ramazan gününde hoşgörünün, milli birliğin ve beraberliğin en sert biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ettiler. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Milleti sokağa davet ederek mi milli birliği ve beraberliği pekiştireceksiniz? Milli sermayeyle kurulmuş şirketleri boykot etmeye çağrılar, ne tuhaf değil mi? Gazzeli kardeşlerimize günlerdir zulmeden İsrail'i destekleyen firmaları boykota teşvik etmeyen siyasi partinin lideri, milli sermayeyi, Anadolu sermayesiyle kurulmuş şirketleri boykota davet etti. Ben anlamakta zorlanıyorum. Siyaset, siyasetçiler, siyasi partiler ülkemizi, demokrasiyi, hukuk devletini, milli birlik ve beraberliği hayata geçirmekle mükelleftir. Milletin birliğini, milletin beraberliğini bölmek ve parçalamakla uğraşmamalılar. İnşallah bu ramazan bu tür siyasetin son örneğini yaşamış oluruz."

Tekin, milletin bayramını kutladı.

İlahi ve müzik dinletisi sunulan program, topluca yapılan iftarın ardından bayramlaşmayla sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, erzurum, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi

22:10 Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
19:18 Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
08:42 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
08:40 Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 22:26:26. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement