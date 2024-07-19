Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Yaz Atölyeleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Yaz Atölyeleri'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen atölyeleri ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri daha güzel bir geleceğe hazırlamayı hedeflediğini belirtti.

19.07.2024 22:15
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İstanbul Yaz Atölyeleri Öğretmen Eğitimi" kapsamında Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen atölyeleri ziyaret etti.

Lisedeki "Masal Anlatıcılığı Yoluyla Değerler Eğitimi", "Maarif Modeli Ortak Metninden Hareketle Yeni Müfredatın Kavramsal Analizi" ile "21. Yüzyılda Eğitim ve Okuryazarlık Becerileri ve Maarif Modeli Bütüncüllük Yaklaşımı Kapsamında STEM Eğitimi "atölyelerini gezip öğretmenlerle sohbet eden Tekin, meslektaşlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, "'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile öğrencilerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bütün yönleriyle çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri evlatlarımıza kazandırmayı esas alan programlarımızın uygulayıcısı öğretmen arkadaşlarımız ise sahadaki en etkin gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ise atölyelerin kendilerine yeni bir kapı açtığını belirtti.

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"nın önemine değinen eğitimciler, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin askı sürecinde kendilerinden görüş alınması nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, daha sonra "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi" kapsamında bilim olimpiyatlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencileriyle sohbet etti.????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Yaz Atölyeleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Yaz Atölyeleri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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