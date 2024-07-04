Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Kara Fatma anıldı

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Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 69'uncu yılında Genç Kızılay tarafından Kulaksız'daki mezarı başında anıldı.

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Genç Kızılay İstanbul İl Başkanı Furkan Arslan, Kara Fatma'nın sergilediği destansı mücadeleyle tüm nesillere örnek olduğunu söyledi.

Arslan, Genç Kızılay olarak milli ve manevi değerleri yaşatmak için çalıştıklarını, Üsteğmen Fatma Seher Erden'i, hatırasını yaşatmak amacıyla her yıl mezarı başında andıklarını kaydetti.

Genç Kızılay gönüllüleri, açıklamanın ardından Kara Fatma'nın kabrinin çevresini temizleyerek bakım yaptı.