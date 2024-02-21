Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen KAAN projesi, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olarak kabul edilmektedir. KAAN, fırlatma koltuğu testleri, statik testler, kontrol yüzeylerinin testleri gibi birçok aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, Türkiye'yi 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri yapacak ve insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlarla da uyumlu çalışabilecektir. Ayrıca, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak olan KAAN, yeni nesil silahlarla hassas vuruşlar gerçekleştirebilecektir. KAAN programı kapsamında dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezleri de ülkeye kazandırılarak test verilerinin işleme kabiliyetleri artırılacaktır.

21.02.2024 10:19
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Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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