Milli Patencilerin Buz Gösterisi

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Milli patenciler Çıldır Gölü'nde gösterileri ile büyüledi

ARDAHAN - Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında artistik buz pateni dünya şampiyonu Naz Arıcı ile dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kurtuluş' dansı sergiledi. Arıcı, "buranın harika ortamında eşsiz bir deneyim kazandık" dedi.

Artistik Buz Pateni Masterlar Dünya Şampiyonu 'Altın Kuğu' lakaplı Naz Arıcı ile Masterlar Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel, buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakların arasında buz pateni yaptı. Arıcı ve Özel'in göldeki performansı büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin en büyük buz pistinde sahne alan Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel'in gösterisi yoğun ilgi gördü.