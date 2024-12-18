Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Bakanı Eagle ile Görüştü

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.