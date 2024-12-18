Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Bakanı Eagle ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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