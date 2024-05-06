Milli Savunma Bakanı Güler, Terörle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, Terörle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Bakan Güler, toplantıda terörle mücadeledeki başarılarından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden bahsederek, terör örgütlerine büyük darbe vurulduğunu ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirtti.

06.05.2024 15:58
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yaşar Güler'in başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARVE VURULUYOR"

Bakan Güler toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Bakan Yaşar Güler, toplantıda özetle şunları söyledi:

"Değerli Silah ve mesai arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın görevlerini fedakarca ve başarıyla yerine getirdiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın hibrit bir yaklaşımla şekillendirilmeye çalışıldığı yeni bir dönemin ayak seslerini hep birlikte dikkatle takip ediyoruz. Bir yandan müttefiklik ilişkisi içinde olduğumuz organizasyon ve ülkelerle müşterek stratejiler geliştirirken, bir yandan da mensubu olduğumuz Türk coğrafyasının gücünün gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatları gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda aldığımız olumlu geri beslemeler gerçek anlamda bizi cesaretlendiriyor. Samimi bir yaklaşımla desteklediğimiz kardeş ülkeler, Türkiye benzeri bir silahlı kuvvetler yapısını kurmamızı istiyorlar. Bu şekildeki yaklaşımları bu kutsal gayretin ne denli başarılı olduğunun en önemli göstergesidir. Kahraman ordumuz; terörle mücadelede yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte; başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmeye devam etmektedir. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve sıralı' askeri harekatların yerine bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vurmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir.

Değerli arkadaşlarım, etki ve ilgi alanlarımızdaki bu algıyı oluşturan başarılarınız, ülkemiz için gurur kaynağıdır. Bu kazanımlarımız sadece ülkemize yönelik tehdit unsurlarını etkisiz hale getirmekle kalmayıp ayrıca bugüne kadar söz konusu terör belasından kazanç umanların da heveslerini kursaklarında bırakmakta ve tutumlarını ülkemiz lehine değiştirmelerine zorlamaktadır. Hepinizin emeklerine bir kez daha binlerce defa teşekkür ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Güler, Terörle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, Terörle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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