Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Erbil'e giderek KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Bakan Güler ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Barzani'ye iletti.

07.02.2024 14:14
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil\'de görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de görüştü - Son Dakika


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