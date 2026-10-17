Milli Savunma Bakanlığı heyeti Almanya\'da bölgesel güvenlik için temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyeti, Almanya Federal Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ve Politika Direktörü Martin Schafer'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Almanya Savunma Bakanlıkları arasında liderler düzeyinde başlatılan savunma işbirliği inisiyatifinin yansıması olarak Milli Savunma Bakanlığı heyeti, Almanya Federal Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Heyet daha sonra Almanya Federal Savunma Bakanlığı Politika Direktörü Martin Schafer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmelerde, mevcut çatışma alanları başta olmak üzere bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması ve işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alınarak, bu çerçevede hayata geçirilebilecek somut çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Temaslarda ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki stratejik işbirliğinin önemi vurgulanarak bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak sonuç odaklı temasların sürdürülmesi teyit edildi.