Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Hava Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı, terörist hedeflerin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı - Son Dakika