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MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1'i PKK/YPG üyesi - Son Dakika
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MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1'i PKK/YPG üyesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan biri PKK/YPG terör örgütü mensubudur.

MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1\'i PKK/YPG üyesi
11.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:08
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MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/ YPG terör örgütü mensubudur." - ANKARA

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Suriye, Irak, YPG, PKK, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1'i PKK/YPG üyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1'i PKK/YPG üyesi - Son Dakika
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