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Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil•
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Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk•
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MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/ YPG terör örgütü mensubudur." - ANKARA
Son Dakika › Güncel › MSB: Son bir haftada 132 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, 1'i PKK/YPG üyesi - Son Dakika