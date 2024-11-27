Milli Sinema Günleri Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen "Milli Sinema Günleri" yarın başlayacak.

Etkinlik kapsamında 30 Kasım'a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Rami Kütüphanesi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açık oturumlar, söyleşiler ve ücretsiz film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak.

Yarın Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek açılış töreninin ardından söyleşi ve açık oturumlar düzenlenecek.

Yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve yazarlardan oluşan sektör profesyonellerinin katılacağı etkinlikte gerçekleşecek "Yolumuzun İşaret Taşları: Mesut Uçakan" başlıklı açık oturumda Bünyamin Yılmaz, Rabia Bulut, İhsan Kabil, Nazif Tunç ve Suat Köçer konuşma yapacak.

"Yolumuzun İşaret Taşları: Ali Osman Emirosmanoğlu" başlıklı oturuma İhsan Kabil, Orhan Bal, Ahmet Edebali, Gülcan Tezcan ve Çetin Tunca, "Yolumuzun İşaret Taşları: Ömer Lütfi Mete" oturumuna ise Osman Sınav, Ahmet Tezcan, Emin Gürsoy, Ahmet Yenilmez, Ali Buhara Mete ve Hasan Kaçan konuk olacak.

"Milli Sinemanın Ortaya Çıkış Koşulları ve Şekillenmesi Üzerine Bazı Gözlemler" konulu söyleşide sosyolog ve akademisyen Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı sunum yapacak.

50 yıllık yerli ve milli sinema düşüncesi tartışılacak

Cemil Yavuz, Emre Konuk, Ferhat Eşsiz, Halis Cahit Kurutlu ile Kemal Tekden'in katılacağı "Dizilerin Cenk Meydanı" başlıklı söyleşide, 50 yıllık yerli ve milli sinema düşüncesinin yönelişleri, üretilen filmlere dair analiz, tartışma ve değerlendirmeler yapılacak.

Sinema eleştirmeni Enver Gülşen, milli sinema hareketi ve Türk sineması konularına ilişkin görüşlerini "Dünden Yarına Sinemamızın Dil Arayışları" başlıklı söyleşide paylaşacak. Derviş Zaim ise "Gelenekten Geleceğe Sinemada Dil Arayışları" konulu söyleşiye katılacak.

Milli Sinema Günleri'nde ayrıca 1970'li yıllardan bugüne uzanan zaman diliminden seçilmiş kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmler gösterilecek.

Yücel Çakmalı'nın "Zehra" ve "Bir Adam Yaratmak", İsmail Güneş'in "Çizme", Salih Diriklik'in "Danimarkalı Gelin", Haşim Vatandaş'ın "Hay", Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken", Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil", Fatih Özcan'ın "Mavzer" filmleri etkinlikte sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterilecek filmler arasında Murat Pay'ın "Miraciye: Saklı Miras", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık: Hasan", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", İsmail Fidan'ın " Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", Nazif Tunç'un "Karınca", Mesut Uçakan'ın "Suveyda", Murat Çeri'nin "Bir Düş Gördüm", Murat Karahüseyinoğlu'nun "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence", Fatih Sezgin'in "İhtiyarlar Taburu", Nurettin Özel'in "Garip Bir Kolleksiyoncu", Nuray Kayacan'ın "İçtima" ve Nurullah Yenihan'ın "Tay 2: Ebabil Takımı" filmleri de yer alacak.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından 1973'te tertip edilen açık oturuma dayanan Milli Sinema Günleri, 50 yıl sonra, geçen sene yeniden sinemaseverlerle buluşmuştu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen açık oturumlara ilişkin konuşma ve bildiriler, etkinlikten görsellerle birlikte kitap olarak yayımlandı.

Uluslararası Sinema Derneği tarafından hazırlanan "II. Milli Sinema Açık Oturumları" eseri, etkinliğe katılan konuklara hediye edilecek.