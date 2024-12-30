Milli Sporcu Bursundan 1517 Sporcu Faydalandı - Son Dakika
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Milli Sporcu Bursundan 1517 Sporcu Faydalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bursuyla 1517 sporcu eğitim ve sporu bir arada sürdürüyor.

30.12.2024 11:49
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen milli sporcu bursundan bugüne kadar 1517 sporcu faydalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan protokolle başlatılan milli sporcu bursu uygulamasıyla Türkiye'de sporcuların kariyer yolculuğundaki en büyük engel olan "Okul mu, spor mu?" ikilemi ortadan kaldırıldı.

Olimpik ve paralimpik branşlarda ilgili spor organizasyonlarında son 2 yıl içerisinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı belgelendirilen sporculara burs imkanı sağlandı.

Önce vakıf üniversiteleriyle başlayan daha sonra özel öğretim kurumlarıyla imzalanan protokollerle kapsamı genişletilen milli sporcu bursuyla, uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcuların ortaokul ve lise özel eğitim öğretim kurumları ile vakıf üniversitelerinde tam burslu okumalarının önü açıldı. Böylece gençler, artık eğitim ile spor arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadı.

Milli sporculara tam burslu okuma imkanı

Milli Sporcu Bursu Projesi ilk olarak vakıf üniversitelerinde uygulandı. 24 vakıf üniversitesiyle başlayan uygulama daha sonra genişletildi. Protokol imzalanan üniversite sayısı 75'e çıkarıldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde 76 sporcu, 2021-2022 döneminde 67 sporcu, 2022-2023 döneminde 104 sporcu, 2023-2024 döneminde 89 sporcu, 2024–2025 döneminde ise 80 sporcu tam burslu okuma imkanı kazandı. Böylece bugüne kadar vakıf üniversitelerinde okuyan sporcu sayısı 416'yı buldu.

Vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara orta öğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağlandı. Ortaokul ve lise kademesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminden itibaren toplam 1101 sporcu özel öğretim kurumlarında tam burslu okuma hakkı elde etti.

Böylece milli sporcu bursu sayesinde vakıf üniversiteleriyle özel öğretim kurumlarına yerleşerek okul hayatına devam eden toplam sporcu sayısı 1517 oldu.

Bakan Bak: "Spor yapan çocuklar, derslerinde daha başarılı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu bursu uygulamasının Türk sporu için devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bak, uzun yıllardır sporcuların antrenman ile okula devamsızlık arasında bocaladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcunun ve ailesinin başarı beklentisi, onun kariyer sürecini etkiliyor, bu durum sporu veya okulu bırakmasına yol açabiliyordu. Eğitimden geri kalınması endişesi nedeniyle çocuklarda spora devam etmeyi istememe kararı oldukça yüksekti. Yoğun müsabaka ve antrenman temposu nedeniyle çocuklarımız okul ile spor arasında tercih yapmaya zorlanıyordu. Önceki dönem Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle başlatılan uygulamayla bu sorun ortadan kaldırıldı. Önceden sporu seçen gençlerimiz eğitimlerinden mahrum kalıyordu. Bu projeyle çocuk ve gençlerin spor ile akademik hayatı beraber yürütmesi sağlanmıştır. Devrim niteliğindeki milli sporcu bursu sayesinde 'Okul mu, spor mu?' sorusuna gençlerimiz ve aileleri artık gönül rahatlığıyla 'ikisi de' cevabını verebiliyor."

Okul ve spor hayatının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Spor yapan çocuklar, derslerinde daha başarılı oluyor. Bu artık bilinen bir gerçek. Spor sayesinde kazanılan disiplin, öz güven ve dayanıklılık gibi değerler okul hayatına da yansıyor ve bu durum beraberinde derslerde başarıyı getiriyor. Bu nedenle ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı mutlaka spora yönlendirin. Her branş için yeterli sayıda tesise ve antrenöre sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 81 ildeki ilkokullarımızda yetenek taraması yapıyoruz. Spora yatkınlığı olan çocukları tespit edip onları uzman antrenörlerimiz eşliğinde branşlara yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 7 yıldır devam eden bu çalışmalarımızın meyvesini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Sporcu Bursundan 1517 Sporcu Faydalandı - Son Dakika

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