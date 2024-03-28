Milli Yol Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Barış Ezer\'den Açıklama

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Milli Yol Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Barış Ezer, seçime sayılı günler kala yaptığı açıklamada ilçe halkına seslendi; "Üç gün sonra sandığa gidip, yeni belediye başkanı ve yönetimini belirleyeceksiniz. Geleceğin Akyurt'u sizin oylarınızla şekillenecek. Akyurt için hayallerimiz, hedeflerimiz var" dedi.

Milli Yol Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Barış Ezer, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı yazılı basın açıklaması ile Akyurtlu hemşehrilerine seslendi. Ezer, açıklamasında şunları kaydetti:

"GELECEĞİN AKYURT'U SİZİN OYLARINIZLA ŞEKİLLENECEK"

"Üç gün sonra sandığa gidip, yeni belediye başkanı ve yönetimini belirleyeceksiniz. Geleceğin Akyurt'u sizin oylarınızla şekillenecek. Ben de yıllardır burada yaşayan bir hemşehriniz olarak, Başkentimizin bu güzide ilçesinin nasıl adeta mağduriyet bölgesine dönüştürüldüğünü yakından biliyorum.

Akyurt, hem şehrin kıyısında sessiz, sakin, doğal atmosferiyle, hem kendi sahip olduğu imkanlarla, Türkiye'de çok özel ve örnek bir ilçe olabilirdi. İnsanların bir yandan büyükşehir konforunda yaşam sürerken bir yandan da doğayla iç içe bir aile hayatı yaşayabilecekleri yepyeni bir şehir kültürü geliştirilebilirdi. Ama beceriksiz, vizyonsuz, rantiyeci belediyecilik anlayışları yüzünden bu gerçekleşmedi. Bırakın örnek bir ilçe olmayı, yıllardır çözülmeyen sorunları katlanarak devam etti.

Bunun en önemli sebebi, partileri farklı olsa da zihniyetleri birbirinin kopyası, belediyecilik anlayışları dar adaylar dışında bir seçeneğinizin olmamasıydı.

Bugün seçeneksiz değilsiniz. Biz Milli Yol Partisi olarak, ben içinizden çıkmış bir Akyurtlu Barış Ezer olarak, ilçemiz için yepyeni bir vizyon ortaya koyuyorum.

"RANTİYECİLER RAHATSIZ OLMUŞ"

Biz ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle gezip Akyurt için yapacakarımızı, belediyecilik anlayışımızı, projelerimizi anlatıyoruz. Akyurtlu hemşehrilerimizin bunu nasıl heyecanla karşıladığını görüyorum. Bunu başkaları da görüyor. Yıllardır belediyeciliği bir rant kapısı, bir menfaat ve maddi kazanç aracı olarak görenler de görüyor. Bugüne kadar meydanı boş zanneden bu efendiler, şimdi bizden rahatsız olmuşlar; kendi aralarındaki görüş ve anlayış farklılıklarını bir kenara koyarak menfaatleri için el ele verip işbirliği, güç birliği yapmaya çalışıyorlar.

Peki neyden rahatsız olmuşlar?

Biz, Akyurt'un kalkınması için kulanılması gereken kaynakları ne yaptıklarını sormuşuz. Beledeyiden hangi rantları elde ettiklerini sorgulamışız. Mal varlıklarınızı açıklayın demişiz. Sormayacak mıyız?

Elbette ki soracağız; hatta sormakla yetinmeyeceğiz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız.

Buradan bizden rahatsız olanlara, bütün adaylara açık bir çağrı yapıyorum: Herkes, malvarlığını açıklayacak.

Mevcut belediye başkanı ve Akyurt'ta daha önce belediye başkanlığı yapmış olanlar, başkan olmadan evvelki ve başkanlık yaptıktan sonraki malvarlıklarını açıklayacak.

Milletin kesesi, Yağma Hasan'ın böreği değil, yedirmeyeceğiz kimseye.

Kendisine yahut çevresine, yakınına, yandaşına belediye imkanlarıyla gelir kapısı oluşturanların peşini bırakmayacağız.

Kapalı kapılar ardında iş bitirenleri, karanlıkta çevrilen işleri millete anlatacağız. Biz aydınlığı, yepyeni bir anlayışı temsil ediyoruz. Hiçkimseden de korkumuz yok. Menfaatçiler bizden korksun. Biz en küçük ışığın bile en büyük karanlıktan daha büyük ve daha güçlü olduğuna inanıyoruz.

Ne diyordu merhum şair Ziya Paşa:

'Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar;

Rencide olur dide-i huffaş ziyadan'

Yani diyor ki 'Cahil olanlar, düzenbaz olanlar, kamil olanı, dürüst olanı, çekemez. Karanlıkta iş çevirenler, aydınlık olanı çekemez. Yarasanın gözleri aydınlıktan rahatsız olur.'

"AKYURT SANDIĞINIZ GİBİ SAHİPSİZ DEĞİL"

Kusura bakmayın beyler, Akyurt sandığınız gibi sahipsiz değil. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta Akyurt belediye başkanlığını kazanacağız. Belediye üzerinden ve milletin cebinden yanlış işler çevirenler de 1 Nisan sabahı itibariyle hesap vermeye hazır olsunlar. Çünkü biz, halkın hesap soracağı, yönetimlerin de hesap vereceği bir anlayışı temsil ediyoruz. Biz şeffaf belediyeciliği temsil ediyoruz. Biz soyguncu anlayışlara son vermek üzere yola çıktık. Menfaat gruplarıyla, çıkarcı azınlıklarla değil, milletimizle el ele yürüyoruz. Biz koltuğa oturanın millete efendilik edeceği, köşeyi döneceği değil, millete hizmetkar olacağı, halkın, garip gurebanın hakkını, hukukunu her şeyden üstün tutacağı bir anlayışı temsil ediyoruz.

Biz başkaları gibi ön planda klasik belediyecilik anlayışıyla park bahçe yapıp çöp toplayan, arkada ise belli çevrelere özel imar planları yaparak, belediye ihalelerini yakına yandaşa peşkeş çekerek iş çeviren bir anlayışı temsil etmiyoruz. Biz, bölgenin kalkınmasını, hizmet alırken günümüz teknolojisinin tüm imkanlarından eksiksiz yararlanmasını, tarımsal desteği, üretimi, sanayi yatırımlarına altyapı sağlamayı, kalkınmayı önceleyen, şehirlere kimlik ve kişilik kazandırmayı önemseyen bir anlayışı temsil ediyoruz.

AŞKLA AKYURT BAŞKA AKYURT

Akyurt için hayallerimiz, hedeflerimiz var.

Akyurt merkezde verilen tüm hizmetler, köylerimizde de eksiksiz verilecek. Çiftçilerimize, sistemli ve düzenli olarak, tohum, gübre, ilaç desteği verilecek. Daha modern tarım yapılması için ücretsiz ziraat danışmanlığı verilecek.

Şu çağda hala bölgede sık sık su ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu konudakı eksiklikler 1 yıl içerisinde tamamen giderilecek. Ulaşım konusunda halkın yaşadığı sıkıntıları biliyorum. İnternet altyapısındaki yetirsizlikleri biliyorum. Bu sorunların tamamını, 2 içerisinde çözüp, hemen ardından geleceğin Akyurt'unun inşaasına başlayacağız.

Biz 'Aşkla Akyurt Başka Akyurt' diyoruz.

Akyurt, doğayla iç içe bir yatay şehirleşme anlayışı ile insanın topraktan kopmadığı bir şehirleşme anlayışı ile Ankara'da yaşayan seçkin ve saygın insanların yaşamak için tercih edeceği en öncelikli bölge olacak. Gençlerimizi iş sahibi yapmak için, bölgede sanayi yatırımlarını en azami şekilde teşvik edeceğiz. Bölgeye yatırım yapacak olan tüm işadamlarımıza her türlü altyapı hizmetini kolaylaştıracak, bu konudaki eksiklikleri gidereceğiz.

Belediye olarak bölgemizdeki bütün meslek okullarıyla iş birliği yaparak iş atölyeleri kuracağız. Çocuklarımıza burada mesleğin tüm uygulamasını öğrenecekleri staj yapma, hatta üretim yapma imkanı sağlayacağız. Staj mağdurları yıllardır stajlarının sigorta başlangıcı sayılmasını istiyor. Duyan yok. Biz burada bu sorunu da çözüyoruz. Staj yapan bütün çocuklarımıza sigortalarını yapacağız.

Havalanına da yakın olan Akyurt ilçemiz, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak.

MİLLİ YOL BELEDİYECİLİĞİ

Milli Yol Partisi, Türkiye'deki yapısal değişikliği gerçekleştirecek bir adrestir. Başta siyaset kurumu olmak üzere eğitimden kalkınmaya, tarımdan ekonomiye birçok alanda rasyonel bir üretim ve fayda anlayışını oturtacaktır. Milli Yol Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'de belediyecilik anlamında yeni bir çığır açacaktır. Şehirlerimizde ufuk açacak ve yaşanabilir kentler anlayışıyla milletin huzuruna çıkacaktır."