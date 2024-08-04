Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısı coşkuyla kutlandı

İzmit'te vatandaşlar, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci sırada bitirdiği müsabakayı dev ekrandan izledi. Sporseverler, 16 yaşındaki Tunçelli'ye destek vererek büyük bir gurur yaşadı.

04.08.2024 21:30
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada bitirdiği müsabakayı dev ekrandan seyretti.

İzmit'te tarihi final heyecanı İzmit Belediyesi önünde kurulan dev ekran önünde yaşandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Tunçelli'ye destek verdi.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamlamasının ardından sporseverler sevinç yaşadı.

"Müthiş bir gurur yaşattı bize Kuzey"

Tunçelli'nin yetiştiği Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü'nün kurucu başkanı Afife Beşik, AA muhabirine, Kuzey Tunçelli'yi 5 yaşından beri takip ettiklerini söyledi.

Milli sporcunun çok büyük emek harcadığını, son 1 yıldır sürekli kamplarda olduğunu dile getiren Beşik, finalde seçmelerdeki derecesinden daha iyi yüzdüğünü kaydetti.

Beşik, Tunçelli'nin finaldeki rakiplerinin çok güçlü olduğuna işaret ederek, "Türkiye yüzme tarihinde ilk defa bir sporcu final yüzdü. Tarihi bir gün bugün. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2028 Olimpiyatları'nda da eminim bir altın gelecektir Kuzey'den." diye konuştu.

Kuzey Tunçelli'nin İzmit'in çocuğu olduğunu vurgulayan Beşik, "Burada antrenmanlarını yaptı. Sürekli gözümüzün önündeydi. Müthiş bir gurur yaşattı bize Kuzey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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