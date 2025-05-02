Milliyetçiler Günü Mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin kendini ifade etmesi ve öne çıkması açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milliyetçiler Günü'nü kutlayan Kanlı, şunları kaydetti:

"3 Mayıs, Türk milletinin tarih sahnesinde var olma iradesini, milli değerlerini ve kültürünü yaşatma azmini en gür şekilde haykırdığı gündür ve sadece geçmişte kalan bir hatıra değil, aynı zamanda istikbalimize ışık tutan ülkü meşalesidir."

Kanlı, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile milliyetçileri rahmet, minnet ve dualarla andığını sözlerine ekledi.