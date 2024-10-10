Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu! - Son Dakika
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Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu!

Milton Kasırgası, Florida'da 3 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı. Acil durum kararı alındı.

10.10.2024 16:19
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ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı.

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'yı vurması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kasırganın 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurduğu belirtildi.

Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, kasırga nedeniyle 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesi yetkilileri, kasırga nedeniyle meydana gelen hortumlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida eyaletinde kasırgadan etkilenen ev sahipleri için acil durum kararı alındı

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri, evleri kasırga nedeniyle hasar gören kişileri sigorta şirketlerinin "haksız ve aldatıcı eylemlerine" ve "fırtına sonrası dolandırıcılığına" karşı korumak amacıyla acil durum kararı yayımladı.

Karara göre, hasar uzmanlarının, hasar tahmininde yaptıkları her değişiklik için açıklamada bulunması, bu değişiklikleri belgelemeleri ve saklamaları gerekecek.

Milton Kasırgası

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı.

Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu! - Son Dakika

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