Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor - Son Dakika
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Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor

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Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
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Aynı dönemde iki farklı işyerinden SGK primi ödenmesine rağmen işsizlik maaşı hesaplanırken kazançlarının ortalaması alınarak mağdur edilen işçinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca imzalı kararda uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğu vurgulanırken, İŞKUR eksik ödenen farkı vatandaşa iade ederek ilgili genelgede resmi düzenleme sürecini başlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında kazanç ortalaması alınması uygulamasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. Karar doğrultusunda, son dört aylık dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamının esas alınarak işsizlik ödeneğinin yeniden hesaplanması ve varsa eksik ödenen tutarın işçiye verilmesi istendi. İŞKUR ise KDK'nın kararı doğrultusunda işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik yapmak için çalışma başlattı.

ÇİFT İŞYERİ ÇALIŞANININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESABI DEĞİŞİYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştiriyor. İki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçi, her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalamanın esas alınarak hesaplanmasından şikayetçi oldu.

VATANDAŞ KDK’YA BAŞVURDU, KAKKANİYET VURGUSU YAPILDI

Vatandaş, işsizlik ödeneğinin, toplam kazancı üzerinden tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Başvuru üzerine inceleme yapan KDK; sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle, hesaplama bakımından ortalamalarının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirledi. KDK, bu durumun işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

MEHMET AKARCA İMZALI TAVSİYE KARARI VE İŞKUR'UN ADIMI

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla yayımlanan kararda; başvuranın işsizlik ödeneğinin, son dört aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak ve aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayıları mükerrer şekilde toplanmaksızın 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde öngörülen sınırlar çerçevesinde yeniden hesaplanması ve varsa fark tutarın başvurana ödenmesi yönünde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Tavsiye Kararı verildi.

KDK'nın "düzeltin" kararı sonrasında İŞKUR işçiye hakkını verirken, İşsizlik Ödeneği Genelgesi'nde kalıcı değişiklik yapılması amacıyla resmi çalışma başlattı.

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    Yorumlar (2)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    sevindiğimiz şeye bak. işsizlik maaşına zam ahahaha 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    emekliye vermiyor lar calismayana veriyor acaip bir durup hayatta çalışmazlar tebrikler hükümet sandık geliyor vekiller bay bay 0 0 Yanıtla
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