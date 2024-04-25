MINDS International Konferansı Londra'da düzenlendi - Son Dakika
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MINDS International Konferansı Londra'da düzenlendi

MINDS International Konferansı Londra\'da düzenlendi

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliği (MINDS International) 36. konferansı, Londra'da gerçekleştirildi. Konferansa Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel katıldı. Toplantılarda haber ajanslarının geleceği, yapay zekanın haber merkezlerinde kullanımı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi konular ele alındı. AA'nın haber ajansları ligindeki gücü ve dünyaya dağıtım anlaşması da konferansta vurgulandı.

25.04.2024 20:03
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Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 36. konferansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

Reuters haber ajansının Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen konferansa Anadolu Ajansı (AA), Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel katıldı.

Konferansta, haber ajansları açısından medyanın geleceği, yapay zekanın haber merkezlerinde kullanımı ve haber merkezlerine yönelik yeniliklere ilişkin oturumlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının değerlendirildiği toplantılar yapıldı.

MINDS Genel Kurulunun da gerçekleştirildiği etkinlikle ilgili AA muhabirine bilgi veren Serdar Karagöz, toplantılarda haber ajanslarının geleceğinin ele alındığını ifade etti.

Karagöz, AA'nın konferans katılımcısı birçok ajansla işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, "Siyasi konular da burada ele alındı. Özellikle İsrail ve Gazze meseleleri gündeme geldi. Pek çok haber ajansının özellikle Gazze'de muhabirlerinin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu gördük." diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP ile Reuters muhabirlerinin İsrail saldırıların hedefi olmasının İsrail'e karşı bir tepki oluşturduğunu da dile getiren Karagöz, "AA olarak biz de bir kameramanımızı İsrail saldırılarında kaybetmiştik. Biz de bunu bir şekilde her platformda gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla burası hem haber ajanslarının ekonomik sorunlarının ve geleceklerinin konuşulduğu bir platform hem de siyasi konulara giriliyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın haber ajansları liginde gücünü artırdığını ve dünyada en fazla haber ve video içeriği üreten haber ajanslarından biri olduğunu vurgulayan Karagöz, "Reuters'ın dağıtım ağı da kullanılarak AA içerikleri dünyanın her tarafına dağıtılacak. Bu anlaşmanın da altyapısını oluşturduk ve imzaladık." dedi.

Kaynak: AA

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