Minibüs Bisikletli Çocuğa Çarptı

Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda, B.Ö. yönetimindeki 22 M 0083 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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