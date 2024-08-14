Minibüs, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı: Kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Minibüs, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı: Kadın hayatını kaybetti

Minibüs, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı: Kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

14.08.2024 16:18
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

M.P. (46) idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, Tavşanlı- Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde aynı yönde giden Aysun Köse'nin (54) kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Köse, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Minibüs, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı: Kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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