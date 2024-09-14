Minibüs Şoförü Acil Yardım Yaptı

Mersin'de minibüs şoförü, rahatsızlaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Anamur- Bozyazı arasında yolcu taşımacılığı yapan Muhsin Karain, yönetimindeki 33 C 3518 plakalı minibüse binen 35 yaşındaki A.G. bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden Karain, güzergahını değiştirerek hastayı Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen A.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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