Minibüs Şoförü Gözaltında

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 20 kişiden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer 5 yaralının tedavisi sürüyor. Öte yandan servis minibüsün şoförü Nurettin K., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),