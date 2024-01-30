Minibüsün Arkasına Bağladıkları İple Kaydılar

Güncel

Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar

TOKAT - Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Topçam Yaylasında çıktı. Minibüsün arkasına bağladıkları iple 4 kişinin kar üzerinde kaydığı anlar kameraya yansıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Tokatlı vatandaşlar kara hasret kaldı. Kentin yüksek kesimlerine çıkan bazı vatandaşlar kar heyecanı yaşadı. "Tokatı Keşfet" platformuna gönderilen bir video ise binlerce kişi tarafından izlenerek beğeni aldı. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde kentin yüksek kesimlerinden olan Topçam Yaylasına çıkan bir aile minibüsün arkasına bağladıkları iple plastik kova üzerine oturarak karlı yolda kaydı. İkisi çocuk olmak üzere 4 kişinin büyük keyif yaşadığı anlar, yolda yürüyen bir başkası tarafından kaydedildi. Kayda alınan görüntülerde kayan vatandaşların arkasından bir başka aracın kontrol amaçlı peşlerinden gittiği dikkatlerden kaçmadı. "Ben yolumdayım gidiyorum ve Tokat'ta manzaram bu" başlığıyla sosyal medyaya atılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Öte yandan bazı çocuklarda poşetle karda kaymanın keyfinin yaşadı.