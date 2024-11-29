Minik Öğrenciler Jandarmayı Tanıdı - Son Dakika
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Minik Öğrenciler Jandarmayı Tanıdı

Gölhisar'da jandarma, öğrencilere tanıtım etkinliği düzenledi; araçlar ve köpek gösterileri yapıldı.

29.11.2024 18:36
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Minik öğrenciler jandarma teşkilatıyla tanıştı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar İlçesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yusufça Beldesi Havva- Kadir Ural İlk ve Ortaokulu Öğrencileri ve velilerine Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Gölhisar İlçesine bağlı Yusufça Beldesinde bulunan Havva-Kadir Ural Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler görev alanlarının tanıtım faaliyetini icra etti.

Gölhisar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hamit Büyükyanar faaliyet öncesi alanda bulunanlara kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Bilgilendirmenin ardından Jandarma trafik, olay yeri inceleme, çevre, doğal hayatı ve hayvanları koruma timlerinin kullanmakta olduğu araç ve gereçler öğrencilere tanıtıldı. Son olarak suçluları yakalamada ve üst aramada kullanılan köpek unsurlarının gösterileri sergilendi. Öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi ile izlenen gösterinin adından Jandarma Teşkilatının kullandığı cihazlar incelendi.

210 öğrenci ile öğretmenler ve 50 velinin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekilerek faaliyet sonlandı.

Kaynak: İHA

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