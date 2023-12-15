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Minik öğrencilere 'Yerli Malı' bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Minik öğrencilere 'Yerli Malı' bilinci aşılanıyor

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftasında minik öğrencilere yerli ürün bilinci aşılanıyor. Mahir Sevim Özduman İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler yerli ürünler tüketerek ülke ekonomisine katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti.

Minik öğrencilere \'Yerli Malı\' bilinci aşılanıyor
15.12.2023 - 22:22,
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Minik öğrencilere 'Yerli Malı' bilinci aşılanıyor

SİVAS - 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftasında minik öğrencilere yerli ürün bilinci aşılanıyor.

1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası, günümüzde hala devam ediyor. Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda öğrencilere 'Yerli Üretim' bilinci aşılanıyor.

Mahir Sevim Özduman İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler evlerinden getirdiği yiyeceklerle yerli ürünün önemine dikkat çekti. Kurabiyeden pastaya, meyveden kuruyemişe birçok yerli ürünün getirilerek tüketildiği etkinlikte öğrencilere 'Yerli Malı' bilincini aşılandı.

Yerli Malı Haftası ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler, yerli ürünler tüketerek ülke ekonomisine katkıda bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

"Yerli malı kullanma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırdığımız sürece gelecek bizim geleceğimiz olacaktır"

Mahir Sevim Özduman İlkokulu Müdürü Şamil Turgut yerli malının çocuklara aktarmanın önemini belirterek, "12-18 Aralık tarihleri arası tüm yurdumuzda Yerli Malı Haftası olarak kutluyoruz. Bizde okulumuzda öğrencilerimizle yerli malı haftasının kutlanılması, yeri malının ülke ekonomisinde ki önemini çocuklarımıza hissettirmek için, gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasının temellerini çocuklarımıza aktarmak adına kendi ürünlerimizin tanıtımını ve kullanımını teşvik amacıyla yerli malı haftasını kutladık. Yerli malı kullanma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırdığımız sürece gelecek bizim geleceğimiz olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Yerli Malı, Cumhuriyet, Aralık, Son Dakika

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