Minyonlar Müzikali Havza\'da Sahnelendi

Samsun'un Havza ilçesinde "Minyonlar Müzikali" çocuk oyunu sahnelendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen dayanışma, yardımlaşma, dostluk ve sevgi gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Rengarenk Organizasyon ve Tiyatro Grubu tarafından sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
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