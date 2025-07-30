Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

30.07.2025 11:53
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Adana'da miras yüzünden çıkan kavgada Nihat Köse, babası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

ADANA'da babası Erol Köse (69) tarafından miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Nihat Köse'nin (42) acılı eşi Hatice Köse (40), "Eşime ilk müdahalesini yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı" diye konuştu.

Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde oturan Erol Köse'ye, 2 katlı müstakil evi ve arazisinin işgaliye ücretini ödemesi için 4 yıl önce ihbarname geldi. Bunun üzerine 5 çocuğunu yanına çağıran Köse, söz konusu ücreti ödeyenin tapuyu alabileceğini söyledi. Çocuklarından 4'ü bu teklifi geri çevirirken, Mesut Köse (34) ise ücreti ödeyip ev ve arazinin tapusunu kendi üzerine çıkarttı. Mesut Köse, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte evin 2'nci katında otururken, babası Erol ve ağabeyi Murat Köse (37) ise alt katta yaşamaya devam etti.

HAZİNEYE AİT ARAZİ MÜHÜRLENİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Aradan geçen 4 yılın ardından Erol Köse ile oğlu Murat, Mesut Köse'den tapuyu üzerlerine geçirmesini istedi. İşgaliye parasını tek başına ödediğini belirten Köse, bu teklifi reddedince babası ve ağabeyiyle arası açıldı. Mesut Köse'nin diğer ağabeyi Nihat Köse ise kardeşinin haklı olduğunu söyleyince aile üyeleri arasında husumet başladı. Ailenin kiraya verdiği hazineye ait 5 dönümlük arazi belediye tarafından mühürlenince, Murat Köse bu durumdan sorumlu tuttuğu Nihat Köse ile tartıştı. Murat Köse, ağabeyine küfrederek, "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sende buraya gelecek yürek var mı?" mesajını gönderdi.

SOPALARLA DARBEDİP, AV TÜFEĞİYLE VURDU

Bu mesaja öfkelenen Nihat Köse, babası ve kardeşleriyle konuşmak için 24 Temmuz'da evlerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol ile oğlu Murat Köse, ortopedik engelli Nihat ve Mesut Köse'ye sopalarla saldırıp, darbetti. Çevredekilerin aramaya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler müdahale etmek istedi. Baba ile oğul, yerdeki Nihat ve Mesut Köse'yi tekmeleyip, kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuları, yaralanan iki kardeşi hafif ticari araca bindirerek, hastaneye götürdü. Burada ameliyata alınan Nihat Köse, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Evli ve 3 çocuk babası Nihat Köse'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evine yakın bir sokakta yakalanan Erol Köse ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'3 ÇOCUĞUM ÖKSÜZ KALDI'

Nihat Köse'nin acılı eşi Hatice Köse, arazinin mühürlenmesinden kendilerini sorumlu tuttuklarını belirterek, "Biz bunu yapmadığımızı söylemek, kendimizi aklamak için oraya gittik. Fakat eşimi kaybettim. Suçsuz yere öldü. Tüm bunlar kaynım yüzünden yaşandı. Sürekli mesajlar attı, küfürler etti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı" diye konuştu.

'ÇOK KAN KAYBETTİ'

Eşine sopalarla saldırdıklarını anlatan Köse, "Kavgayı zorla ayırdık ancak tekrar saldırdılar. O sırada kayınpederim av tüfeğiyle ateş etti. Eşime ilk müdahalesini yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Başta kendindeydi, 'Kemerini çıkarmama yardım et canım' dedim. Bir yandan da ambulansı çağırmaya çalışıyordum. Karnını açtığımda saçma yaralarını gördüm. Gözleri açıktı ancak kayınpederim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Miras, Adana, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika

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