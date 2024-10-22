Miroğlu'ndan Bahçeli'ye Destek

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(ANKARA) - AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, "Bu çağrıyı yürekten destekliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma, destekler ve tepkiler sürüyor. AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sosyal medya hesabından destek verdi. Miroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrıyı, Türkiye'ye ve kardeşliğe duyduğum inanç ve güvenin bir gereği olarak yürekten destekliyor ve bu tarihi adımı atmak suretiyle 1071'i ve sonrasını en güçlü biçimde hatırlatan sayın Devlet Bahçeli'ye şükran ve saygılarımı sunuyorum."