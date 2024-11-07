Mirziyoyev'den Trump'a Davet - Son Dakika
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Mirziyoyev'den Trump'a Davet

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Trump'ı kutlayarak Özbekistan'a resmi ziyaret davetinde bulundu.

07.11.2024 01:16
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı kutladı, ülkesine davet etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'a kutlama mesajı gönderdi.

Mirziyoyev mesajında, Trump'ın seçimdeki zaferinin, ABD'nin uluslararası alandaki nüfuzunu ve ekonomik gücünü artırmayı, küresel kalkınma ve refahı sağlamaya yönelik Trump'ın programı ve planlarının Amerikan halkınca güçlü bir şekilde desteklendiğini bir kez daha açıkça gösterdiğini belirtti.

ABD'nin Özbekistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeye yönelik değişmez tutumunu ve ülkedeki köklü reformlara verdiği daimi desteğini takdir ettiklerini vurgulayan Mirziyoyev, Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaptıkları verimli görüşmelerin ardından 2018'de Özbekistan ile ABD arasında stratejik ortaklığın yeni döneminin başladığını ifade etti.

Trump'ın bizzat kişisel ilgisinden dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş bir şekilde gelişerek, karşılıklı güven, saygı ve desteğe dayalı siyasi diyaloğun güçlendiğini, ticari-ekonomik, güvenlik, askeri-teknik ve insani ilişkilerin arttığını belirten Mirziyoyev, iki ülke üst düzey yetkilileri arasındaki karşılıklı ziyaretler sonucunda işbirliklerinin nitelik ve içerik açısından yüksek bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Bundan sonra da Trump'ın öncülüğünde ABD yönetimi ile dostane ilişkilerin sürdürülmesinden ve varılan tüm anlaşmaların en üst düzeyde tam olarak uygulanmasından yana olduklarını ifade eden Mirziyoyev, ayrıca Orta Asya-ABD diyalog formatı olan "C5+1" platformu ve "Orta Asya ve ABD arasındaki Ticaret ve Yatırım Anlaşması" çerçevesinde bölgesel işbirliğinin de genişletilmesini istediklerini vurguladı.

Mirziyoyev, "Ortak çabalarımızla siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik, güvenlik, bankacılık-finans, enerji, ulaştırma, tarım, inovasyon, eğitim ve diğer alanlardaki ortaklığımız gelişerek, ortak projelerle zenginleşeceğinden eminim. Gelecekte Afganistan'da istikrarlı barışın sağlanmasının, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulmasının karşılıklı işbirliğimizin ayrılmaz bir parçası olacağına inanıyorum. Uzun vadeli ve kapsamlı ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla sizi Özbekistan'a resmi ziyaret için bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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