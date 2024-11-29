Mısır\'da Çin Cam Tesisinin Temeli Atıldı

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KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 120 km doğusunda yer alan Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi, 28 Kasım 2024.

Çin Cam Holding Şirketi, perşembe günü Kuzey Afrika ülkesinde cam ürünleri üretimini artırmak amacıyla Mısır'ın kuzeydoğusunda 2,23 milyar yuanlık (310 milyon ABD doları) bir tesisin temelini attı. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)