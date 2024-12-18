Mısır'da Feci Trafik Kazası: 13 Ölü

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KAHİRE, 18 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın orta kesimindeki Asyut vilayetinde bir minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Vilayetin medya ofisinden yapılan açıklamada salı günü bir minibüs ile çimento yüklü bir kamyonun Asyut'taki Kavsiye tarım yolunda çarpıştığı belirtildi.

Olay yerine ulaşan ambulansların hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini ve yaralıları yakındaki hastanelere götürdüğü bildirildi.

Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'na göre ülkede sıkça yaşanan trafik kazalarında 2023 yılında 5.861 kişi hayatını kaybetti.