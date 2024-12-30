Mısır'da Köpekbalığı Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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KAHİRE, 30 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Marsa Alam'da köpekbalığı saldırısı sonucu bir turist hayatını kaybederken, bir turist ise yaralandı.

Mısır Çevre Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada köpekbalığı saldırısına uğrayan kişilerin yabancı uyruklu olduğu kaydedilirken hangi ülkeden geldikleri belirtilmedi.

Olayın meydana geldiği bölgenin kapatıldığı ve pazartesi gününden itibaren iki gün bölgede yüzmenin yasaklanacağı, olayın soruşturulmasına yönelik acilen bir komitenin kurulacağı ifade edildi.

Bakanlık, olayın hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması için Kızıldeniz valiliği ve ilgili makamlarla yakın şekilde çalıştığını vurguladı.

Haziran 2023'te meydana gelen benzer bir olayda Marsa Alam'ın kuzeyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Hurgada kentinde bir Rus vatandaşı köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmişti.