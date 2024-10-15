Mısır'da Otobüs Kazası: 12 Ölü

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KAHİRE, 15 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeydoğusundaki Süveyş vilayetinde Pazartesi günü bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, El-Galala ile Ayn es-Suhna yolunda meydana gelen kazanın ardından olay yerine 28 ambulans sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için Süveyş'teki hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Mısır'da yolların bakımsız olması, yol güvenliği kurallarının ihlal edilmesi ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.

Ülkede son yıllarda trafik yoğunluğunu ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla yol ağı yenilendi.

Resmi istatistik kurumu CAPMAS'a göre, 2023 yılında ülkede meydana gelen trafik kazalarında 5.861 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 2022 yılında kaydedilen 7.762 ölüme kıyasla yüzde 24,5'lik bir azalma anlamına geliyor.