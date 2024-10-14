Mısır'da Tren Kazası: 20 Yaralı

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MİNYE, 14 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Minye vilayetinde meydana gelen tren kazası, 13 Ekim 2024.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Minye vilayetinde Pazar sabahı meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden olmadığını, ancak en az 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Mısır Demiryolları'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bir lokomotifin ülkenin güneyindeki Asvan vilayetinden başkent Kahire'ye giden trenin arka kısmına çarparak trenin iki vagonunu raydan çıkması sonucu meydana geldi. (Fotoğraf: Mohamed Asad/Xinhua)