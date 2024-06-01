Mısır'da yeni konteyner terminali inşaatı tamamlandı

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AİN SOKHNA, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş vilayetinde bulunan Ain Sokhna limanındaki yeni bir konteyner terminalinin inşaat alanı, 30 Mayıs 2024.

Mısırlı üst düzey bir yetkili, Kızıldeniz'deki Ain Sokhna limanında Çinli Hutchison Ports liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilen yeni büyük konteyner terminalinin 2025 yılında faaliyete geçeceğini açıkladı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)