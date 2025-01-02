Mısır'dan Suriye'ye Destek Mesajı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Suriye halkının yanında durduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteklerini teyit etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, başkent Kahire'de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi.

Mısır ve İngiltere arasındaki ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Suriye'nin yanı sıra Gazze ve Sudan'daki gelişmeler de konuşuldu.

Görüşmede, Suriye halkının yanında durduklarını dile getiren Abdulati, "Mısır, Suriye halkının yanında durduğu gibi devlet istikrarının korunması ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını destekliyor." dedi.

Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı bir ulusal yönetimle tamamlanması gerektiğine vurgu yapan Abdulati, dış müdahaleler olmadan ülkedeki tüm bileşenlerin ve mezheplerin destekleriyle birlik ve istikrarın sağlanmasının gerektiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın sarf ettiği çabalara değinen Abdulati, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlallerin durdurulması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemini vurguladı.

Mısır olarak Sudan'da ateşkesin derhal sağlanması yönünde bir duruş sergilediklerinin altını çizen Abdulati, Sudan'a insani yardımların acil olarak ulaşması ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.