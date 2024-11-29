Mısır Enerji Fuarı Sona Erdi

Güncel

KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Mısır Enerji Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 28 Kasım 2024.

Yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji çözümleri alanındaki yeniliklerin sergilendiği fuar, perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'de sona erdi.

Fuarın organizatörlerine göre, 40'tan fazla Çinli enerji şirketi fuara katılarak optik topraklama kabloları, transformatörler ve endüstriyel fişler gibi çeşitli ürün yelpazesini tanıttı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)