Mısır, Gazze İçin Toprak Tahsisini Reddetti - Son Dakika
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Mısır, Gazze İçin Toprak Tahsisini Reddetti

Mısır, Gazze'deki Filistinlilere toprak tahsis edilmesi önerisini reddetti, kapsamlı bir öneri sunacak.

12.02.2025 10:46
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(ANKARA) - Mısır, Filistinlilerin topraklarında kalması gerektiğini, Gazzelilere Mısır'da toprak tahsis edilmesi önerisini reddetti. Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için "kapsamlı bir öneri" sunmayı planlıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır, Filistinlilerin topraklarında kalmasını sağlarken Gazze'nin yeniden inşası için "kapsamlı bir öneri" sunmayı planlıyor. Açıklamada, "Bölgede kapsamlı ve adil bir barışa ulaşmak için ABD Başkanı Donald Trump ile iş birliği yapmayı dört gözle bekledikleri" belirtildi.

Mısır Devleti'ne bağlı Al Qahera News TV'nin Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mısır, Gazze sakinlerine toprak tahsis edilmesi önerisini reddetti.

Açıklama, Trump'ın Arap devletlerinin karşı çıkmasına rağmen Gazze Şeridi'ni ele geçirme ve nüfusunu komşu Mısır ve Ürdün'e yerleştirme planı için baskı yapmaya devam ettiği sırada geldi.

Ürdün Kralı Abdullah ile dün görüşne ABD Bşkanı Donald Trump, "Filistinliler Gazze dışında başka bir yerde güven içinde yaşayacaklar" dedi ve "ABD'nin Gazze'yi satın almayacağını, aksine çok düzgün bir şekilde işleteceğini" belirtti.

Donald Trump, Ürdün ve Mısır'da Filistinlilerin yaşayacağı bölgeler olacağını düşündüğünü söyleyince Kral Abdullah, ülkesi için en iyi olanı yapacağını ve gelecek planının herkesin çıkarına olması gerektiğini kaydetti. Abdullah, Ürdün'ün Gazze'den 2 bin hasta çocuğu kabul edeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mısır, Gazze İçin Toprak Tahsisini Reddetti - Son Dakika

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