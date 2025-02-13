Mısır, Lübnan'a Destek Sözü Verdi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğini ve istikrarını korumak için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e giden Abdulati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Recci'yi Lübnan hükümetinde üstlendiği görev dolayısıyla tebrik ederek, yeni hükümetin oluşumunu ve bunun Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması açısında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Abdulati, Mısır'ın Lübnan'a her türlü desteği sağlamaya ve Lübnan'ın egemenliğini, birliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak ve bölgesel rolünü yeniden tesis edecek şekilde ulusal önceliklerini uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Mısırlı Bakan, "İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden derhal çekilmesi ve 1701 sayılı kararın tüm taraflarca olmaksızın uygulanması" gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris, Suriye ve bölgeden, Avrupa ülkeleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerin katılımıyla bir uluslararası bakanlar konferansına ev sahipliği yapıyor.

Konferansın amacı, Suriye'deki duruma ilişkin bölgesel ve uluslararası çabaları koordine etmek ve ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılabilecek adımları ele almak.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'n gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.