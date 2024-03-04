Mısır Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerine idam cezası verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerine idam cezası verdi

Mısır Mahkemesi, Muhammed Bedii ve Muhammed el-Biltaci gibi üst düzey Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerini idam cezasına çarptırdı. 2013 yılında Rabia Meydanı'nda yaşanan olaylarla ilgili davanın duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, İhvan ve Cemaat'ül İslamiyye teşkilatından 8 yöneticiye idam cezası verdi. Temyiz yolunun açık olmadığı belirtilen hüküm, cumhurbaşkanının onayından sonra infaz edilecek.

04.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Mahkemesinin, Muhammed Bedii (80) ve Muhammed el-Biltaci'nin (61) de aralarında bulunduğu üst düzey Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerini idam cezasına çarptırdığı belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, 2013 yılında Rabia Meydanı'nın yakınındaki Manassa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili davanın duruşması bugün Olağanüstü Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesinde yapıldı.

Mahkeme, İhvan ve Cemaat'ül İslamiyye teşkilatından 8 yönetici hakkında idam cezası verdi.

İdam cezasına çarptırılanların İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin yanı sıra, Mahmud İzzet, Muhammed el-Biltaci, Amr Muhammed Zeki, Üsame Yasin, Saffet Hicazi, Asım Abdulmacid ve Muhammed Abdulmaksut olduğu ifade edildi.

Duruşmada, 37 sanık müebbet hapis (25 yıl), 6 sanık 15'er yıl ağırlaştırılmış, 7 sanık 10'ar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırken, 21 sanık da beraat etti.

Mahkemenin söz konusu hükmüne temyiz yolunun açık olmadığı belirtildi. Mısır'da daha önce de İhvan yöneticileri hakkında idam kararları çıkmıştı ancak bunlara temyiz yolu açıktı.

Mısır yasalarına göre, idam hükmü cumhurbaşkanının onayından sonra infaz ediliyor. Cumhurbaşkanının, idam cezasını, hapis cezasına indirme veya hükümlüyü affetme, cezanın infazını durdurma ve hükümlünün serbest bırakılmasına karar verme yetkisi bulunuyor.

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Kaynak: AA

Muhammed Bedii, Rabia Meydanı, Cemaat, Mısır, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerine idam cezası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı: 6,8 ile 7,4 arasında bir depremin habercisi Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: 6,8 ile 7,4 arasında bir depremin habercisi
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerine idam cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement