Mısır ve ABD Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Amerikan Yahudi Komitesi Genel Müdürü Jason Isaacson, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda ortaya konan çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'ye gelen Isaacson, Abdulati tarafından kabul edildi.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak çıkarlar konusunda işbirliği imkanlarının da ele alındığı görüşmede, ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkes imkanları masaya yatırıldı.

Görüşmede Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkese ilişkin gösterdiği çabalardan söz ederken, bunun sürdürülebilir olmasının garantisi ve insani yardımların yeniden başlatılması gibi konuları dile getirdi.

Mısır'ın savaş sonrasında yapmak istediklerine ilişkin Abdulati, "Mısır'ın ateşkesin hemen ardından Gazze'nin yeniden imarı ve yaralarının sarılması için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediğini" kaydetti.

Ayrıca Abdulati görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıları tümüyle reddettiğini ve bu yapılanların bölgede İsrail'e yönelik nefret duygularını kabarttığını ve bölgenin istikrar ve güvenliğine olumsuz etki ettiğini vurguladı.

Abdulati, bölgenin geleceği ve istikrarına yönelik İsrail saldırılarının devam etmesinin sonuçları konusunda uyardı.

Filistin davasının sürdürülebilir ve adil bir çözümünün zorunlu olduğunu kaydeden Abdulati, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret etti.

Açıklamaya göre, Isaacson ise görüşmede Orta Doğu'da istikrar ve güveni destekleyen ve ateşkese ulaşılması için gösterdiği yapıcı çabalardan dolayı Mısır'dan övgüyle söz etti.