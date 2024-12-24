Mısır ve Ürdün'den Suriye'ye Destek Vurgusu

Güncel

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi, Suriye'nin desteklenip ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan, pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'nin yeniden inşa çabalarını desteklemek üzere bölgesel ve uluslararası aktörler arasında koordinasyonun artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bunun Suriyelilerin kendilerinin yönettiği ve kendilerine ait olan kapsamlı bir siyasi süreçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Abdulati ve Safedi, halkın katılımının sağlanması ve haklarının korunması çağrısında bulundu.

İki bakan ayrıca Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldı. Ürdün Dışişleri Bakanı aynı gün erken saatlerde Suriye'ye yaptığı ziyaret hakkında Mısırlı mevkidaşına bilgi verdi.

Safedi, pazartesi günü Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin fiili lideri Ahmed eş-Şera ile Suriye'nin siyasi geçiş süreci ve daha geniş bölgesel güvenlikle ilgili endişelere odaklanan bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'de yayın yapan medya kuruluşu Şam FM'in haberine göre Safedi, Ürdün'ün Suriye'nin yeniden inşa çabalarına yardım etme taahhüdünü yineleyerek Ürdün'ün, hem bölgesel hem de uluslararası ortakları Suriye'nin yeni liderliğiyle ilişki kurmaya teşvik edeceğini vurguladı.

Heyet Tahrir Şam liderliğindeki militan gruplardan oluşan ittifak, 27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri operasyon başlatmış, ülkenin güneyine doğru ilerleyerek başkent Şam'ı ele geçirmiş, 12 gün içinde de eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini devirmişti.