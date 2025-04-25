Mısır Yeni Römorkörlerini Tanıttı

KIZILDENİZ, 25 Nisan (Xinhua) -- Mısır'daki Kızıldeniz vilayetinde yer alan Güney Kızıldeniz Tersanesi'nde düzenlenen denize indirme törenindeki römorkör, 23 Nisan 2025.
Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, denizcilik filosunu en son küresel teknolojileri kullanarak modernize etme stratejisi kapsamında iki yerli yapım römorkörü denize indirdi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
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