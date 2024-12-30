MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ağır darbe indirdi, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı.

30.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ağır darbe indirdi, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı.

AA muhabirinin, MİT'in terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kamuoyuna açıklanan kısmından ve basına yansıyan bilgilerden derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirildi.

PKK'nın 44 sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonların, 20'si Irak'ın kuzeyinde, 15'i Suriye'de düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu.

DEAŞ'a yönelik operasyonlar

MİT, bu yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik de uzun süreli takipler gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı alanlarında Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi, Halep'te yakalandı.

Türkiye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından, MİT'in istihbarat desteğiyle 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 51 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırının planlayıcılarından ve kullanılan silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov da MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

FETÖ'nün aktif yapılanmasına ağır darbe

MİT, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalarını ve örgütün aktif yapılanmasının takibini 2024 yılı boyunca aralıksız sürdürdü.

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli olarak yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.

Casusluk faaliyetlerine karşı operasyonlar

Türkiye'de yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırma girişiminde bulunan casusluk şebekelerine yönelik de MİT önemli başarı elde etti.

Yıl boyunca düzenlenen takip ve çalışmalar sonucu, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan 66 kişi yakalandı. Bunlardan 7'sinin Çin, 3'ünün Fransa, 56'sının ise İsrail istihbarat servisine bilgi aktarmaya çalıştığı belirlendi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi de gözaltına alındı.

Tarihi rehine takası operasyonu

Öte yandan MİT, 1 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye getirildi.

Operasyon sonucunda, 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine ise ABD'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT, bu operasyonda öncü rol üstlendi.

Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna savaşındaki adil ve yapıcı politikası, uluslararası barış ve istikrar için attığı adımlar ve geçmişteki başarılı takas operasyonları, bu önemli operasyonun gerçekleşmesinde etkili oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Güvenlik, ankara, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, 2024'te düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine darbe indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.