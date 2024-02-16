MİT Başkanı İbrahim Kalın, Münih Güvenlik Konferansı\'na katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün başlayacak 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.
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