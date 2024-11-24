MİT Başkanı Kalın'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatları ilme, irfana adayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ederim" dedi.

MİT Başkanı Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Kalın, "Yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatları ilme, irfana adayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ederim. En kutsal mesleklerden birini ifa eden öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa edecek olan gençlerimizin gönül ve akıl dünyalarındaki cevherlerin zenginleştirilmesi görevini büyük özen ve özveriyle üstlenmektedirler" dedi.

Kalın, mesajının devamında, "Aklın ve bilimin rehberliğinde geleceği aydınlatan birer meşale olan öğretmenlerimiz, ülkemizin güçlü ve modern yarınlara ulaşmasının da teminatıdırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, bu vesileyle vatanı uğrunda feda-yı can eyleyen, teröre kurban verdiğimiz tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve tazimle anıyorum" ifadelerine yer verdi.