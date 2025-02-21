MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

21.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:11
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MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

ZEHRA SEBAT KİMDİR?

Rojda Azad kod Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

MİT\'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Elma:
    qebermisler. hepsini o yaşadıkları dağ hayatında bitireceğiz hanzolarin 38 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    bırakmayın bu teröristlerin peşini helal olsun askerimize 34 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gundi piser kendirde kendirde kendirde sari torba giyende giyende giyende 30 1 Yanıtla
  • Yaik4321:
    elinize sağlık devamını bekliyoruz ayağınıza taş değmesin 23 0 Yanıtla
  • k K:
    bu teröristlerle ilgili haberlerde biktik yeter artik 1 6 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CHPKK LILARIN TAZİYE MESAJI NERDE KALDI OY LARI DÜŞÜYOR BAKSANA 6 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE LİLER TAZİYE YAYINLAMAKTA GEÇ KALMIŞLAR NEDE OLSA OYLARI DÜŞÜYOR GUNDİLER GİTTİKÇE 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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