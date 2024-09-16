MİT\'ten Yeni İstihbarat Akademisi

Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, eğitim hayatına bugün başlayan Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi verdi.

10 Ocak 2024 tarihinde açılışı duyurulan Milli İstihbarat Akademisi, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımı ile eğitim hayatına başladı. Akademi'nin ilk dersini veren Kalın, Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmasının önemine vurgu yaparak, istihbarat alanında kavramlar üretip literatür oluşturmanın önemine dikkat çekti. Akademi'nin misyonunu işaret eden Kalın, "Dünyamız ve ülkemiz için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak. Milli İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İstihbarat çalışmalarında teori ve pratiği bir araya getirecek çalışmalar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda saha uzmanlarını yetiştirecek ve yeni çalışma alanlarının önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ PROGRAMLAR YÜRÜTÜLEREK, ANALİSTLER YETİŞTİRİLECEK'

İbrahim Kalın, Akademi'nin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını söyledi. Kalın ayrıca Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademi'nin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını da dile getirdi.

MİT Başkanı Kalın, yeni teknolojilerle hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ile kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.

'YENİ İMKAN VE KABİLİYETLERE KATKI SUNACAK'

Türkiye'nin uluslararası ilişkiler, siyaset ve strateji alanlarında birçok çalışanı bulunmasına rağmen doğrudan istihbarat alanında çalışan sayısının azlığına dikkati çeken Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından yapılacak çalışmalar sayesinde bu alandaki eksikliğin kapatılacağını bildirdi.

Akademi'nin istihbarat alanında dünya çapındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dünyadaki gelişmeler karşısında değişim ve dönüşümlere yol gösterecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlayacağını belirten İbrahim Kalın, Türkiye'de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturulacağını söyledi.

Akademide yapılacak çalışmalara değinen Kalın, "Türkiye Ekseni' doğrultusunda yapılacak çalışmalar; akademimizin ve ülkemizin istihbarat ve güvenlik alanında yeni imkan ve kabiliyetler edinmesine katkı sunacaktır" dedi.

2 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin stratejik vizyonuna katkı sunacak insan kaynağının yetiştirilmesini, istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirilmesini ve Türkiye'de bir istihbarat topluluğu oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda eğitim sürecine bugün başlayan Akademi ilk yılında 'İstihbarat Çalışmaları' ile 'Güvenlik Çalışmaları' olarak iki yüksek lisans programı açtı. Açılan iki yüksek lisans programına uluslararası ilişkiler, tarih, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, mühendislik gibi bölümlerden mezun olup, Akademi'nin sınav ve değerlendirme sürecinden geçen 33 öğrencinin alımı yapıldı.

YAPAY ZEKA VE KRİPTOLOJİ PROGRAMLARI AÇILACAK

İstihbarat çalışmaları programına katılan öğrencilerin, istihbarat çalışmaları kuramı ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanırken istihbarat tarihi, stratejik istihbarat, uluslararası sistemin dönüşümü, terörizm ve radikalleşme, grand strateji, eleştirel düşünce ve analitik yazım gibi konularda da uzmanlaşmaları bekleniyor. Güvenlik çalışmaları programında ise günümüzde değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları bağlamında karşılaşılan sorunları kavrayabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

İstihbarat çalışmaları ve güvenlik çalışmaları programlarının yanı sıra ilerleyen dönemde yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılması planlanıyor. Bölge çalışmaları, strateji çalışmaları, istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, stratejik iletişim gibi programların yanı sıra mühendislik ve fen bilimleri çatısı altında siber güvenlik, veri bilimi, yapay zeka ve kriptoloji gibi alanlarda da yüksek lisans ve doktora programları açılacak.

GÜNCEL ANALİZLER, ARAŞTIRMA RAPORLARI VE AKADEMİK ÇALIŞTAYLAR

Mili İstihbarat Akademisi lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra istihbarat ve güvenlik ile ilgili konularda güncel analizler ve araştırma raporları yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin stratejik önem atfettiği Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya, Afrika gibi alanlarda da bilimsel araştırmalar ile rapor çalışmaları sürdürülüyor.

Milli İstihbarat Akademisi kendi akademik kadrosunun yanı sıra Türkiye'de ilgili alanlarda çalışan uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek stratejik konularda çalıştaylar da düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye'de istihbarat ve güvenlik alanında çalışan uzman ile akademisyenlerin bir araya gelerek etkileşim kurması ve bu sayede yeni bir istihbarat topluluğunun oluşturulması hedefleniyor.

Akademi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin öncelikli ihtiyaç alanları çerçevesinde sertifika programları da oluşturuyor. Bu sertifika programlarına, Akademi dışındaki kamu çalışanları, öğrenciler, profesyoneller ve özel sektör çalışanları gibi farklı gruplar katılabiliyor.